MİT VE DİYARBAKIR EMNİYETİNDEN TERÖR OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA - Haberler
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MİT VE DİYARBAKIR EMNİYETİNDEN TERÖR OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ile MİT koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmasında faaliyet gösteren şüphelere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ile MİT koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmasında faaliyet gösteren şüphelere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT, Diyarbakır ve İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılan şüphelileri, sahte pasaport ve sahte kimlik çıkararak yurt dışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 9 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

MİT VE DİYARBAKIR EMNİYETİNDEN TERÖR OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA

MİT VE DİYARBAKIR EMNİYETİNDEN TERÖR OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA

MİT VE DİYARBAKIR EMNİYETİNDEN TERÖR OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA

MİT VE DİYARBAKIR EMNİYETİNDEN TERÖR OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA
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