MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ - Haberler
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MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 13 bin 650 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında, yanan noktalarda çalışmalar sürüyor.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 13 bin 650 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında, yanan noktalarda çalışmalar sürüyor. Son bir ay içinde yaklaşık 500 hektarlık alandaki kızılçam ağaçlarının kesilip temizlendiği bildirildi.

Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz'da çıkan, 9 gün süren ve 135 yapının zarar gördüğü yangında yanan ağaçların kesimine başlandı. İşçiler bir ayda yaklaşık 500 hektar alanı temizledi.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, temizleme çalışmaları ile ilgili olarak, Marmaris'teki yangınlarda 13 bin 650 hektar alan zarar gördüğünü, bunun 4 bin 598 hektarlık alanında kısmi zarar söz konusu olduğunu ve kesim çalışması yapılmayacağını, bu alanlarda doğanın kendini yenilediğini, ilerki yıllarda havadan ve karadan tohumlama çalışması yapılacağını belirtti. Mühendisler tarafından tespit edilip zarar gören ağaçların kesildiği, bunların da belli noktalarda toplanarak mobilya imalatı veya çeşitli alanlarda kullanmak isteyenler için ihaleye çıkarılacağı ifade edildi.

'KÜÇÜK BİR YEŞİL DAL OLSA BİLE AĞACI KESMİYORUZ'

Kırsal Bayır ve Osmaniye mahallelerinde 20 kişilik ekibi ile kesim çalışmalarını yürüten personel şefi Hasan Karabacak, "Günde 12 saat temizleme çalışması yapıyoruz. 4 ay gibi bir sürede bitirmeyi planlıyoruz. Orman mühendisleri yaptıkları incelemede, kısmi zarar gören ama üzerinde yeşil dal bulunan ağaçlara dokunmuyoruz. Yeşil ağaçları veya sağlam olanları kesmiyoruz. İş başladığımız andan itibaren orman ekipleri tarafından kontroller yapılıyor. Ağaçlar kesilip temizleniyor sonra parçalara bölünüp toplanıyor. Toplanan kesilmiş ağaçlar kamyonlarla alınarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne götürülüyor" diye konuştu. Giresun'dan gelen ve 11 gündür kesim yapan Ömer Karaca, "4 ay sürede 10 bin metreküp zarar görmüş ağacı kesip temizleyeceğiz" dedi. Gümüşhane'den gelen Sabahattin Cankan da "Ekibimiz 10 kişi. Planlamamıza göre, yıl sonuna kadar alanı temizleyip tohumlama için düzenleyeceğiz" dedi.

Bu arada kesim yapılan bazı alanlarda otların yeşermeye devam ettiği, geçen hafta yağan yağmurlar sonrası çıkan filizlerin büyüdüğü görüldü.

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ

MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: MARMARİS'TE BİR AYDA YANGINDAN ZARAR GÖREN YAKLAŞIK 500 HEKTAR ALAN TEMİZLENDİ - Haberler
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