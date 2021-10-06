Son dakika! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla öldü - Haberler
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Son dakika! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla öldü

Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'da İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak (68) ile eşi Ruhiye Bıçak (64), koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 3 gün arayla hayatlarını kaybetti.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - BURSA'da İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak (68) ile eşi Ruhiye Bıçak (64), koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 3 gün arayla hayatlarını kaybetti.

Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüs tedavisi gördüğü Gölcük'teki bir hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi gören Bıçak'ın eşi Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla öldü

Son dakika! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla öldü

Demirören Haber Ajansı / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri
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