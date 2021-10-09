Son dakika! Kocaeli'de belediye işçisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, belediye işçisini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye gönderildi.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, belediye işçisini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye gönderildi.
Değirmendere Mahallesi Dörtyol mevkisinde, Gölcük Belediyesinde işçi olarak çalışan Ramazan Çar'ın (41) öldürülmesine ilişkin yakalanan K.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı K.C, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde husumetli olduğu K.C'nin tüfekli saldırısına uğrayan Çar, olay yerinde hayatını kaybetmiş, K.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri