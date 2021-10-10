Son dakika! Kazada ölen çocukları için imza kampanyası başlattılar

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de Seda (41) ve Murat (42) Deniz çiftinin oğulları Kaan Mert'in (7,5) ölümüne neden olan sürücü Alper Avcı'nın (41), kazada 140 kilometre hızla gittiği ve 1.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün 20 gün tutuklu kalıp, iyi hal indirimiyle 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası aldığı karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıyan Deniz çifti, internetten imza kampanyası başlattı, mezarı başında çadır kurup çocukları için 'adalet' istedi.

Tıbbi sekreter Seda Deniz ve astsubay Murat Deniz, 2019 yılı Mayıs ayında çocukları Kaan Mert ile fidan dikti. Eve dönerken Murat Deniz'in kullandığı 26 AAY 192 plakalı otomobil, Kütahya kara yolu Orhangazi Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta beklerken, Alper Avcı'nın kullandığı, arkadaşına ait 34 NR 2633 plakalı cip arkalarından çarptı. Beş aracın karıştığı zincirleme kazada Seda Deniz ve oğlu Kaan Mert'in yanı sıra 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Seda ve Kaan Mert Deniz ile diğer yaralılar Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Özel okulda birinci sınıf öğrencisiyken hayatını kaybeden Kaan Deniz Mert'in adı, okulundaki kütüphaneye ve fidanlığa verildi. Deniz çiftinin karara itiraz ettiği dava dosyasının ise Ankara Bölge Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.