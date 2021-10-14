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Son dakika haberi! İngiltere'de sahte polis alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İngiltere'de sahte polis alarmı

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de polis kıyafetleri giyen 2 kişi polis gibi davranarak bir eve girmeye çalıştı.

İngiltere'de polis kıyafetleri giyen 2 kişi polis gibi davranarak bir eve girmeye çalıştı. Mülk sahibinin kimlikleri sorması üzerine olay yerinden kaçan şahıslar için polis alarma geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polis kıyafetleri giyen 2 kişi polis gibi davranarak bir eve girmeye çalıştı. Polis üniforması giyen şahıslar, polis olduklarını iddia ederek, eve arama yapmak için geldiklerini öne sürdü. Mülk sakini, polis olduğunu iddia eden şahıslardan kimliklerini göstermelerini isteyince, kimlik gösteremeyen şahıslar panikleyerek evden kaçtı. Mülk sakini tarafından görüntüleri çekilen sahte polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde, mülk sahibi kadının defalarca sahte polislere kimliklerini sorduğu duyulurken, şahısların yüzlerini saklamaya çalıştığı ve hızla evden uzaklaştığı görüldü.

Scotland Yard, polisin bölgede arama yaptığını ancak iki kişinin henüz bulunmadığını bildirerek, olayda herhangi bir fiziksel yaralanma bildirilmediğini ve adresten bir şey çalınmadığını açıkladı.

POLİS BİLDİRİ YAYINLADI

Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın doğusunda polis kılığındaki iki adama ait görüntülerin farkında olunduğu aktarıldı. Polis memurlarının daima kimlik göstermeleri gerektiğini belirten bir bildiri yayınlayan Metropolitan Polisi, "Maalesef, dolandırıcıların hem yüz yüze hem de telefonda polis memuru kılığında, insanları dolandırdıkları durumlar oldu. Memurlarımızdan biri sizinle şahsen temasa geçerse size polis kartını gösterecektir. Bu onların kimliklerinin ve yetkilerinin kanıtıdır" denildi.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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