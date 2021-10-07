Hastanede güvenlik görevlisini bayıltana kadar böyle darbetti

KOCAELİ (İHA) - Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya yerleşkesinde meydana gelen olayda, ziyaret saatinin dolmasıyla servisten çıkarılan 3 kişiden biri, iddialara göre nöbetçi kadın hemşireye "Bana doktor çağırın, ben hastamı taburcu etmek istiyorum" dedi. Akşam saati olduğu için doktor olmadığını belirten hemşireye, "Ben şimdi çıkarmak istiyorum, bana doktoru getirin" diye bağıran saldırganın hemşirenin üzerine yürüdüğünü fark eden güvenlik görevlisi Bülent Deniz duruma müdahale etmeye çalıştı. O sırada gözleri dönen 1'i kadın 3 saldırgan Deniz'in boğazını sıkarak kafasını 3, 4 kez duvara vurdu.

"SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ?"

Aldığı darbeyle bayılıp yere yığılan güvenlik görevlisinden hıncını alamayan saldırgan yerde baygın yatan Deniz'e 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek vurmaya devam etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri saldırganı ve yanındaki iki şahsı gözaltına aldı. Güvenlik görevlisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklu yargılanırken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı. O anları anlatan güvenlik görevlisi Bülent Deniz gözyaşlarını tutamadı.

"BOĞAZIMI SIKARAK KAFAMI DUVARA VURDU"

"BİZE KARŞI NEDEN BU ŞEKİLDE TAVIR ALDIKLARINI BİLMİYORUM"

"GADDARCA BİR DAVRANIŞ"

"BİZ BU OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"