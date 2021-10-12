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Son dakika haberleri | Van'da çıkan yangında 40 ton saman ve 400 bağ ot yandı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Van'da çıkan yangında 40 ton saman ve 400 bağ ot yandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, 40 ton saman ve 400 bağ ot yandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, 40 ton saman ve 400 bağ ot yandı.

Aşağı Mollahasan Mahallesi'nde Vahdettin Erçakan'a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Saray Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangında, 40 ton saman ile 400 bağ ot yandı, samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri | Van'da çıkan yangında 40 ton saman ve 400 bağ ot yandı

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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