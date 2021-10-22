Son dakika haberleri | Tokat'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
ALMUS, TOKAT (AA) - Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fikret Özkan'ın kullandığı 31 KAU 28 plakalı kamyonet, Tokat- Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada araçta bulunan Yusuf Üzen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Musa Güler, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri