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Son dakika haberleri | Tokat'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Tokat'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ALMUS, TOKAT (AA) - Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Özkan'ın kullandığı 31 KAU 28 plakalı kamyonet, Tokat- Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada araçta bulunan Yusuf Üzen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Musa Güler, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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