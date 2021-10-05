Son dakika haberleri | Tabancayla 3 kişiyi vurdu; kamera görüntüleri ortaya çıktı

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - ADANA'da iki günde 3 kişiyi yaralayıp, 3 ayrı iş yerini de kurşunlayan Ferruh E. (25), kaza yapınca yakalandı. Şüphelinin Eyüp Yüce'yi vurduğu anlara iliştin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphelendikleri 01 DKN 80 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Onur Mahallesi'nde otomobiliyle duvara çarptı. Otomobilden inip kaçan sürücü, kovalamacayla yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde Ferruh E. olduğu tespit edilen şüphelinin otomobilde biri otomatik, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde silahların kendisine ait olmadığını, yaralama ve kurşunlama olaylarını kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Ferruh E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.