Son dakika haberleri: Suluova'da yangın çıkan evde hasar oluştu - Haberler
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Son dakika haberleri: Suluova'da yangın çıkan evde hasar oluştu

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Suluova'da yangın çıkan evde hasar oluştu

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saygılı köyünde İbrahim İnan'a ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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