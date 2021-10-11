Son dakika haberleri: Suluova'da yangın çıkan evde hasar oluştu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saygılı köyünde İbrahim İnan'a ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.