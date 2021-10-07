Son dakika haberleri: Pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

BURSA (DHA) - BURSA'da husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren, eniştesi İbrahim Çakar'ı (68) ise yaralayan Erdal Bayram'a (41) ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası verildi. Kararda iyi hal indirimi uygulanmadı.

Olay, 18 Şubat 2020 tarihinde Gemlik ilçesinde bulunan, İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal Bayram, iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına geldi. Bayram, eniştesi İbrahim Çakar'ın da bulunduğu iş yerinde tartıştığı Kamil Kuzey'e, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, Kamil Kuzey ile İbrahim Çakar'a isabet etti. Erdal Bayram, olay sonrası kaçarken, saçmalar sırtına isabet eden Kamil Kuzey, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. İbrahim Çakar ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan hemen sonra Gemlik Jandarma Komutanlığı'na giden Erdal Bayram, teslim oldu. İfadesinin ardından adliyeye çıkartılan Bayram, tutuklanarak cezaevine kondu.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda tutuklu sanık Erdal Bayram'a, dayısı Kamil Kuzey'i 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, İbrahim Çakar'a karşı yaralama suçundan da 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, oy çokluğu ile sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.