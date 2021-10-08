Son dakika haberleri: Polonya'da muhalefet, Anayasa Mahkemesinin AB yasalarına ilişkin kararına tepki gösterdi

Polonya'da ana muhalefetteki Sivil Platform lideri Donald Tusk, Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı AB kanunlarından üstün olduğuna" ilişkin kararına tepki göstererek, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaştırılmak istendiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, AB ile Polonya arasında gerilime yol açarken ülkede muhalefetin de tepkisine neden oldu.

Tusk, yaptığı açıklamada, Polonya'nın AB'den uzaklaştırılmak istendiğini dile getirerek, halka protesto çağrısında bulundu.

Tusk, "Avrupa Polonya'sını savunmak isteyen herkesi pazar saat 18.00'de Varşova'daki Saray Meydanı'nda bir araya gelmeye davet ediyorum. Onları ancak birlikte durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin dünkü kararında "Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer almıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını derin endişe verici bulduğunu belirterek, "Anlaşmalarımız açıktır. Avrupa Adalet Divanı'nın kararları, ulusal mahkemeler dahil tüm üye ülkelerin makamları için bağlayıcıdır. AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.