Son dakika haberleri! Öldürmeden önce eşi Emine'ye, 'ya benimsin ya kara toprağın' demiş

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, gördüğü şiddet nedeniyle babaevine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'nun (22) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sevgi G. (17) emniyette verdiği, "Soner, Emine'nin kafasına tüfek dayamış, 'ya benimsin ya kara toprağın' diyerek Emine'nin kendisinden ayrılmamasını söylemiş" yönündeki ifadesinin doğru olduğunu söyledi.

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk edip, babaevine döndü. Soner Yanıkoğlu, geçen 30 Temmuz'da eşini geri götürmek için kayıpederenin evine gitti. Emine Yanıkoğlu eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Soner Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle tekrar döndüğü kayınpederinin evinde çantadan çıkardığı pompalı tüfekle ateş ederek, eşini öldürdü.