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Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile görüştü.

Bakan Akar, Gürcistan'ın Telavi kentinde düzenlenen Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Burchuladze ile bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik ile savunma sanayii alanlarında iş birliği konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Burada Akar tarafından; Türkiye ve Gürcistan'ın coğrafi, tarihi ve kültürel bağları bulunan stratejik ortak iki ülke olduğu, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da artırılmasının önemi ifade edildi. Görüşmede ayrıca Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın dokuzuncusunun gelecek sene Türkiye'de yapılması yönünde mutabık kalındığı bildirildi.Bakan Akar daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Akar tarafından; Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullanarak 30 yıllık işgale son vermesinin bölgede kalıcı barış adına yeni fırsat pencereleri açtığı, Şuşa ve Bakü beyannameleri ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın tüm dünyaya ilan edildiği, Türkiye ve Azerbaycan arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik 'Kardeş Tugay' projesinin başlatıldığı ve Türkiye'nin, 'İki devlet tek millet' anlayışı ile haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.


Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Son dakika! Bakan Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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