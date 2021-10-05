Son dakika! KANSER HASTALARINA UMUT OLAN DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! KANSER HASTALARINA UMUT OLAN DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ANTALYA'da kanser tedavisi gören Bayram Ateş (74), kendisine reçete edilen ilacın ödemesini karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) açtığı davayı kazandığını göremeden yaşamını yitirdi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kanser tedavisi gören Bayram Ateş (74), kendisine reçete edilen ilacın ödemesini karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) açtığı davayı kazandığını göremeden yaşamını yitirdi.

Akciğer kanseri tedavisi gören Bayram Ateş'e, doktoru, kullanması için muadili olmayan ilacı reçete etti. Ancak SGK, ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle ilacın ücretini karşılamadı. Bayram Ateş, bunun üzerine kurum hakkında dava açtı. Ateş bu süreçte, tedavisinin sürekliliği için her seferinde 240 mg olarak verilen ve iki doz halinde kullanması gereken ilacı, toplamda 16 bin 799 TL ödeyerek aldı.

Bir taraftan tedavisi süren, diğer yandan mahkeme sürecini takip eden Bayram Ateş, geçen yıl 8 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Bayram Ateş'in 4 çocuğunun müdahil olduğu dava, 17 Haziran'da sonuca bağlandı. Antalya 2. İş Mahkemesi, davacının cebinden ödediği 16 bin 799 TL'yi SGK'nın faiziyle birlikte karşılamasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, yaklaşık 6 bin TL olan mahkeme masrafını da SGK'nın ödemesine karar verdi.

Ateş ailesinin avukatlığını üstlenen Abdullah İlkkahraman, doktorun müvekkili Bayram Ateş'e kanser hastalarına iyi gelen ilacı reçete ettiğini belirterek, şöyle konuştu

Ancak ilaç SGK kapsamında değildi. Kişiler bu ilacı kendileri alıyordu. Maliyetli bir ilaç olduğu için de insanlar alımında zorlanıyordu. Biz de devletin vatandaşın sağlığını güvence altına aldığını, bunun için de SGK'nın bu ilacı karşılaması gerektiğini ifade ederek hukuki yollara başvurduk. Geçen yıl açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bu tarz hastalara emsal nitelikte bir karar oldu. İlk derece mahkemede davayı kazandık. Son 5-6 aydır da SGK bu ilacı ödeme kapsamına aldı. Biz davayı kazandık ama bu süreçte müvekkilim hayatını kaybetti. İsterdik ki buna kendisi de şahit olsun. Ülkedeki kanser hastalarına bu denli faydalı olan hukuki mücadelenin sonucuna tanıklık etmesini isterdik. Ancak maalesef kaybettik. Ama aile fertleri ile davayı sürdürdük. Devlet ilacın ödemesini yapacak ancak SGK avukatları mevzuat gereği üst mahkemelere başvurular yaptı. Şu an davamızı kazandık ve kanser hastalarının da mağduriyeti ortadan kalkmış oldu.

Bayram Ateş'in eczacı oğlu Murat Ateş ise babasının başlattığı hukuk mücadelesini, ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte sürdürdüğünü ifade ederek, Yaklaşık 15 yıl kanserle mücadele ettik. Hastalığının son evrelerinde doktorumuz bize bu ilaçtan bahsetti ve tedavinin mümkün olabileceğini söyledi. İlacı bize reçete etti. Araştırdığımızda SGK'nın bu ilacı karşılamadığını öğrendik. İlk iki dozu kendi cebimizden ödedik. Sonra hukuki olarak mücadele başlattık. Mahkeme sonunda ilacın SGK tarafından ödemesi hükme bağlandı. Bu ilaç kanser hastalarının son aşamasında bir ümit olarak kullanılıyor. Olumlu sonuçlar da alınabiliyor. Bizim davamızdan sonra artık ilaç SGK tarafından karşılanıyor diye konuştu.

Son dakika! KANSER HASTALARINA UMUT OLAN DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDİ

Son dakika! KANSER HASTALARINA UMUT OLAN DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDİ

Son dakika! KANSER HASTALARINA UMUT OLAN DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDİ

Son dakika! KANSER HASTALARINA UMUT OLAN DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! KANSER HASTALARINA UMUT OLAN DAVANIN SONUCUNU GÖREMEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 10:49:35. #1.17#