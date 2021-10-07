Son dakika haberleri | İstanbul'da feci kaza: Otomobil depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Okmeydanı'nda fren yerine gaza basan yaşlı bir sürücü, aracıyla depoya daldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yolda yürüyen bir kadın da ölümden saniyelerle kurtuldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, depoda ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TR 4411 plakalı otomobili ile seyir halindeki Mecit Özçelik (80), sokakta bir araca yol verdi. Ardından yoluna devam eden Özçelik, yokuş aşağı inmek isterken fren yerine gaza yüklendi. Kontrolden çıkan araç, sür'atli bir şekilde sokakta bulunan bir depoya daldı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan yara almadan kurtulan sürücü Özçelik'i ayakta tedavi ederek ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı. Çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla çıkartılırken, depoda ise maddi hasar meydana geldi.

Kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kadın sokakta yürüyerek aracın geleceği sokağa doğru yürüyor. Saniyeler sonra araç hızlı bir şekilde depoya dalıyor. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak olay yerine gidiyor.

"Minibüse yol verirken frene basayım derken gaza yüklenmiş"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Normal bir şekilde yokuştan aşağıya inerken o esnada yol verme durumu olmuş. Minibüse yol verirken pedalları karıştırmış. Frene basayım derken gaza yüklenmiş. Ondan sonra kendini dükkanda buldu. Orası şu anda depo olarak kullanılıyor. Ölü yaralı yok çok şükür. Faciadan dönüldü. Böyle bir kaza ilk defa oluyor. Sürücü 80 yaşlarında falandı" dedi. - İSTANBUL