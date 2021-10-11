Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da Deniz Kuvvetleri'nde Teğmen olarak görev yapan Yaşar Eskicioğlu (28), dün sabah birliğindeki odasında ölü bulundu.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - İSTANBUL'da Deniz Kuvvetleri'nde Teğmen olarak görev yapan Yaşar Eskicioğlu (28), dün sabah birliğindeki odasında ölü bulundu. Eskicoğlu'nun cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da Deniz Kuvvetleri Ar-Ge Merkez Komutanlığı'nda Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapan Teğmen Yaşar Eskicioğlu, dün sabah görev yaptığı birliğindeki odasında ölü bulundu. Anne ve babası Nazilli'de yaşayan Teğmen Eskicioğlu'nun naaşı, yapılan otopsisinin ardından memleketi Nazilli'ye getirildi. Nazilli Devlet Hastanesi morgundan alınan Eskicioğlu'nun naaşı öğle saatlerinde Merkez Koca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Eğriboyun Mezarlığı'da toprağa verildi.Cenaze törenine Yaşar Eskicioğlu'nun annesi Fatma ve babası Celal Eskicioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Eskicioğlu'nun görev yaptığı merkez komutanlığı ile Denizli, Aydın ve İstanbul'dan gelen üst rütbeli askeri personel ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA BİRLİĞİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ BULUNAN TEĞMEN, NAZİLLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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