Son dakika haberleri: Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu

İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika haberine göre Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu Yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Rapel Faz 3 çalışmasının Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ilk gönüllüsü, aşısını oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu

ESKİŞEHİR - Yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Rapel Faz 3 çalışmasının Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ilk gönüllüsü, aşısını oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını, daha önce 2 doz aşı yaptırmış, koronavirüs geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkesin 3'üncü doz aşı olarak seri üretime geçebilmesi için Turkovac'ı tercih edebileceğini ifade etmişti. Bu kapsamda gönüllü olan vatandaşlar Turkovac aşılarını olmaya başladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin ilk Turkovac gönüllüsü Gürdal Kandır isimli vatandaş, aşısını oldu.

"Hiçbir çekincem olmadan geldim aşımı oldum"

Eskişehir'de yaşayan 44 yaşındaki sağlık çalışanı Gürdal Kandır, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin ilk Turkovac gönüllüsü oldu. Daha önce iki doz Sinovac aşısı olduğunu belirten Kandır, "Gönüllü oldum. Özellikle gönüllü olmak için bekledim. Şartlarım da uyunca ilk fırsatta geldim. Hastaneden aradılar. Hemen gelip aşıyı oldum. Hiçbir tereddüdüm yok. İşin hekimlik kısmında bir şey diyemem ama ülkemizin geliştirdiği bir aşı olduğu için bende katkı sağlamak istedim. Hiçbir çekincem olmadan geldim aşımı oldum" diye konuştu.

"İnşallah yerli aşımız dünyaya açılacak"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile birlikte hastaneyi ziyaret eden Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Gönüllü olduğu için Kandır'a teşekkür eden Günay, "İnşallah bizim yerli aşımız Turkovac da bundan sonra 3'üncü faz çalışmalarını da tamamladıktan sonra sizlerin desteğiyle hem ülkemize hem de bütün dünyaya açılmış olacak" dedi.

Son dakika haberleri: Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu

Son dakika haberleri: Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu

Son dakika haberleri: Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu

Son dakika haberleri: Hastanenin ilk Turkovac gönüllüsü aşı oldu
İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Son Dakika Haberleri
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