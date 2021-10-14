Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum - Haberler
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Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezerek ölümüne sebebiyet verdiğini iddia eden kadın, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde ise olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olayın görgü tanığı ise Kuşçu'nun olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını belirtti.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek Kuşçu (34) ve Murat Avcı (41), Dilek Kuşçu idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek Kuşçu'nun çığlıkları üzerine, çevredeki vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

"POLİSLER GELİNCE BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Yaşananları evinin balkonundan cep telefonuyla kaydeden gördü tanığı, Kuşçu'nun olayın ardından aracından inmediğini, bir süre telefon görüşmesi yaptığını ve polis ekiplerini görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti. Kaydedilen görüntülerde, Kuşçu'nun birkaç kez erkek arkadaşının tekerin altında ezilen cansız bedeninin yanına gittiği, çığlıklar attığı, "Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun" diye feryat ettiği anlar ve gözaltına alınıp, ekip otosuna bindirildiği dakikalar yer aldı.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE OLAYI HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı. 2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşçu'nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkol bahanesine sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
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