Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Son dakika haber... Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu.

SİVAS (İHA) - Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada

SİVAS - Dur levhasına uymayan sürücünün aniden yola çıkmasıyla yaşanan kaza güvenlik kamerasına yaşandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas kent merkezi Ece Mahallesi Kırıkseten Caddesinde meydana geldi. 10 ADJ 56 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü 'Dur' levhasına uymayarak aniden yola çıkan sürücünün kullandığı aracı yoldan gelen araç çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu... O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri
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