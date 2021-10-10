Son dakika haberleri: 'Çocuk vaka sayılarında artış var'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, çocuklarda koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirterek "Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi de baskılı boyutta. Okulda da bazı kurallara dikkat etmedikleri için virüs de kapılabiliyor" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, aşının yan etkileri ile ilgili bazı çekincelerin olduğunu belirterek şunları söyledi:

Savaşçı, koronavirüse karşı geliştirildiği iddia edilen Molnupiravir adlı ilaç için de şunları söyledi: "Özellikle yabancı bir firma aşı çalışmalarına yöneldikten sonra ilaç çalışmalarına da önem verdi. Umutla beklediğimiz bizi çok mutlu eden bir ilaç çalışma sonucu ortaya çıktı. Molnupiravir etken maddeli bir ilaç. Tabii hem üretim kapasitesi düşük kalacak, hem de gelişmiş ülkeler bu ilacı yüklü miktarda talep etmiş durumdalar. Maliyet anlamında ne yazık ki çok ülkeye ulaşamadığı için şu anda topluma veya bu salgına majör bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bizim buradaki en önemli silahımız hem elimizdeki mevcut aşılar, hem de yerli aşılarımızla kazanacağımız kazanımlar."