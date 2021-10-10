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Son dakika haberleri: 'Çocuk vaka sayılarında artış var'

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri: 'Çocuk vaka sayılarında artış var'

Son dakika haberlerine göre ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, çocuklarda koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirterek "Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, çocuklarda koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini belirterek "Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi de baskılı boyutta. Okulda da bazı kurallara dikkat etmedikleri için virüs de kapılabiliyor" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, aşının yan etkileri ile ilgili bazı çekincelerin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda İngiltere'de çok güzel bir çalışma yapıldı. 98 milyon doz Mrna aşısının sonuçlarında sadece 28 ölüm gerçekleşti. Günlük ölüm vaka sayılarımıza bakarsak, ne yazık ki 300'e yakın insan hayatını kaybediyor. İngiltere'nin tüm aşılamasında toplamda 28 kişide ne yazık ki istenmeyen ölüm vakası gerçekleşti. Bunların bir kısmı belki de aşıya bağlanmamış; kalp krizi, beyin kanaması geçirmiş olabilirler. Ama yan etki anlamında vaka sayısı gerçekten az. Tabii ki bazı yan etkiler oluyor. Ama bunların hiçbiri hastanede yatmak, yoğun bakımda yatmak ve hayatımızı kaybetmekle sonuçlanacak bir olay değil. Bu yüzden aşılarımızı yaptıralım. Çünkü ne yazık ki çok üzücü olaylar karşımıza çıkıyor."

'EN BÜYÜK SORUMLULUK AİLELERE DÜŞÜYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, genç yaşlarda ölümler ile ilgili "20 yaşında, altta belki obezitesi olan gençlerimiz 3-5 gün içerisinde yoğun bakımda yatacak seviyeye geliyor. Bu bizim için çok üzücü oluyor. Özellikle çocuk vaka sayılarımızda artış var. Tabii ki 2 yıldır çocuklarımız evde. D vitamini alamıyorlar, hareket etmiyorlar, bağışıklık sistemi de baskılı boyutta. Okulda da bazı kurallara dikkat etmedikleri için virüs de kapılabiliyor. Ne yazık ki yoğun bakıma gönderdiğimiz o tür evlatlarımız da olabiliyor. Bu konuda topluma düşen en büyük sorumluluk aslında ailelerin; aşı sırası gelen herkesin aşısını yaptırması. Özellikle 2 doz tam, hatta 3'üncü, 4'üncü doz da gerekiyorsa mutlaka yapılmalı. Çünkü İsrail, şu anda 3'üncü doz mRNA aşısını zorunlu tuttu. Sonuçta İsrail gibi bir devlet halkına bunu zorunlu tutabiliyorsa biz de aşılama programını aksatmadan mümkün olduğunca yaptırmamız gerekiyor" diye konuştu.

'İLACIN TOPLUMA MAJÖR ETKİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Savaşçı, koronavirüse karşı geliştirildiği iddia edilen Molnupiravir adlı ilaç için de şunları söyledi: "Özellikle yabancı bir firma aşı çalışmalarına yöneldikten sonra ilaç çalışmalarına da önem verdi. Umutla beklediğimiz bizi çok mutlu eden bir ilaç çalışma sonucu ortaya çıktı. Molnupiravir etken maddeli bir ilaç. Tabii hem üretim kapasitesi düşük kalacak, hem de gelişmiş ülkeler bu ilacı yüklü miktarda talep etmiş durumdalar. Maliyet anlamında ne yazık ki çok ülkeye ulaşamadığı için şu anda topluma veya bu salgına majör bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bizim buradaki en önemli silahımız hem elimizdeki mevcut aşılar, hem de yerli aşılarımızla kazanacağımız kazanımlar."


Son dakika haberleri: 'Çocuk vaka sayılarında artış var'

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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