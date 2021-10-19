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Son dakika haberleri: Çaydanlığa ayağı sıkışan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Çaydanlığa ayağı sıkışan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde ayağı çaydanlığa sıkışan eşeği itfaiye ve veteriner ekipleri kurtardı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde ayağı çaydanlığa sıkışan eşeği itfaiye ve veteriner ekipleri kurtardı.

Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde bir eşek otlandığı sırada ayağı çaydanlığa sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar belediye itfaiye ve veteriner hekime ulaştı. Bölgeye giden ekipler, uzun uğraşların ardından eşeğin ayağını çaydanlıktan çıkardı. Tedavisi yapılan eşek yeniden doğaya salındı. - BİNGÖL

Son dakika haberleri: Çaydanlığa ayağı sıkışan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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