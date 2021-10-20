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Son dakika haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Çankırı'nın Eldivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ELDİVAN, ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Eldivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda, farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Eldivan ilçesinde bir şüpheliye ait evde arama yapıldı.

Şüpheliye ait evde yapılan yapılan aramada, 13 kilo 860 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 11 kök kenevir, 28 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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