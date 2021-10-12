Son dakika haber: Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Yaralılar var

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısının uçtuğu öğrenilirken, fabrikada bazı işçilerin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

(Emrah Taş/İHA)