Son dakika haberleri | Burdur'da otomobilin iş makinasına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bir son dakika haberine göre Burdur'da otomobilin iş makinasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Burdur'da otomobilin iş makinasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Fransız vatandaşı Elodie Cecile (31) yönetimindeki BZ-317-XD plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Karaçal köyü mevkisinde Ali Kaya (22) idaresindeki iş makinasına çarptı.
Kazada, sürücü Cecile ile yanında bulunan Ülfet Altıntaş (95), Mael Süleyman Onur (6), Ayşe Onur (7), İlhan Nihat Pascal Onur ile iş makinası sürücü A.K. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ülfet Altıntaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan iş makinası sürücü A.K. ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alındı.