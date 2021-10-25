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Son dakika haberleri... Burdur'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü tutuklandı

AA / Murat Çoban - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Burdur'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin iki sürücü tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4'ü aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin traktör ve kamyon sürücüleri tutuklandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4'ü aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin traktör ve kamyon sürücüleri tutuklandı.

Yeşilova-Burdur kara yolu Harmanlı köyü kavşağında 3 aracın karıştığı kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet A. ile traktör sürücüsü Yusuf A, jandarmadaki işlemlerin ardından Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ahmet A'nın (48) kullandığı kamyon, 23 Ekim'de önce Yusuf A. (58) idaresindeki römorklu traktörle, daha sonra karşı şeritteki Şenol Özalp'ın (54) kullandığı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Özalp ile aynı araçtaki Günaydın Cirit (47) ile oğlu Mehmet Emir Baş (6) kaza yerinde, yaralanan baba Bayram (49) ile kızı Yağmur Baş (7) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Kamyon ve traktör sürücüleri jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Murat Çoban - Son Dakika Haberleri
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