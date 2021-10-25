Son dakika haberleri | Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E 5 Karayolu, Yeniyurt Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, evine giden Mehmet Gündüz'ün (33) kullandığı 80 AAH 546 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Mehmet Gündüz'ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - HATAY
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