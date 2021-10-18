BALYOZ'DA KUMPAS DAVASI'NDA MEHMET BARANSU'NUN REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Taraf Gazetesi çalışanları davasının tek tutuklu sanığı Baransu'nun reddi hakim talebi reddedildi. Savunma ve karar için iki gün yapılması planlanan dava, ret kararına karşı Baransu'ya itiraz hakkı hatırlatılarak ertelendi. Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davanın bugün 36'ncı celsesi görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu getirildi. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmazken, davanın müdahillerinden emekli albay Suat Aytın ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"SAVUNMA YAPMAYACAĞIZ"

Tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun avukatı Çiğdem Koç, "Sizin bağımsız ve tarafsız yargılama yapacağınıza inanmıyorum. Adil yargılama yapmayı düşünmüyorsunuz, müvekkilimi ismiyle yargılıyorsunuz. O yüzden mahkeme heyetinizi reddediyorum. Savunma yapmayacağız. Gayri meşru yargılamaya alet olmayacağız" dedi.

"6,5 YILDIR TUTUKLUYUM, REDDEDİYORUM SİZİ"

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri