Son dakika haberleri | Arap ülkelerinin Ankara Büyükelçileri UİP Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı'nda buluştu

ANKARA (AA) - Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi öncesinde Arap ülkelerinin Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, 8'inci Geleneksel Büyükelçiler Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, aralarında Arap Birliğinin Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin Ankara Büyükelçiliği temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, platformun kuruluşundan bu yana birçok Arap ülkesinden prens, prenses, bakan ve temsilciyle toplantılar düzenlendiğini belirterek "Kuruluş felsefemizde yer aldığı gibi dost ve komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal anlamdaki ilişkilerimizi pekiştirmek istiyoruz. Arap ülkelerinin büyükelçileri geleneksel hale gelen Ankara buluşmamıza yoğun ilgi gösteriyor ve bu bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü de "Arap-Türk dostluğu özelinde fikir alışverişinde bulunmak çok anlamlı. Bu çalışmalarımızın odağında siyaset yok. Temel amacımız ekonomik iş birliği ve karşılıklı yatırım ortamının geliştirilmesi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Almutairi, Boğaziçi Zirvesi'nin özel ve kamu sektörü ile her yıl bağ kurması dolayısıyla çok önemli bir zirve olduğunu belirterek "Özellikle zirvenin özel sektörde olması, yapılan görüşmeleri ve geliştirilen işlerin daha hızlı işlemesini sağlıyor. Tabii ki Türkiye, bölgede çok büyük bir güç. Arap devletleri olarak burada yer alıp Türkiye'nin ekonomik tecrübelerinden dersler çıkarmak istiyoruz." dedi.

Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

Boğaziçi Zirvesi'nin ilişkilerin geliştirilmesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafa, "Bir Filistinli olarak ilişkilerimizde her zaman Türkiye'ye öncelik verdiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai de birçok Arap yatırımcının verilen teşvikler ve katkılardan dolayı yatırım amacıyla Türkiye'ye geldiğini belirterek "Ankara'dan, Bursa'dan birçok Türk iş insanıyla Ürdün ve dünyanın başka yerlerinde yatırım için verimli görüşmeler yaptık. Özellikle Ürdün'ün Avrupa Birliği, ABD ve Kanada ile ilişkilerini göz önüne alırsak bunun Türkiye'ye de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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