Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

AA / Yunus Uğur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı.

Pazarcı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın, iki saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında bir ahır, konteyner ve çok sayıda saman balyası yandı.

Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

AA / Yunus Uğur - Son Dakika Haberleri
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