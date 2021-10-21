Son dakika haberleri | Antalya'da çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında bir ahır ve konteyner yandı.

Pazarcı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın, iki saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında bir ahır, konteyner ve çok sayıda saman balyası yandı.