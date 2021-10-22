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Son dakika haberleri! Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı kardeşi çıktı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı kardeşi çıktı

Son dakika haberler: Adana'da 4 gün önce evinde öldürülmüş halde bulunan kişinin kardeşi, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Adana'da 4 gün önce evinde öldürülmüş halde bulunan kişinin kardeşi, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Muzaffer A'nın (30) 18 Ekim'de merkez Seyhan ilçesindeki evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Anne Esen A'nın gezi için gittiği Mardin'den dönüşte kendisiyle birlikte yaşayan oğlunu evlerinde ölü bulduğu ve durumu polise bildirdiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muzaffer A'nın başının arkasından vurulduğunu belirledi.

Ekiplerin görüştüğü baba Cafer A, kendisinin karşı dairede kaldığını ve gece saatlerinde oğlu Selçuk A'yı (20) ağabeyi Muzaffer A'nın kaldığı daireye girerken gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine polis ekipleri Selçuk A'nın, arkadaşının Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi. Adrese baskın yapan ekipler Selçuk A'yı olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, tartıştığı ağabeyi Muzaffer A'nın hakarette bulunarak kendisini darbettiğini, bu sırada masanın üzerinde bulunan ağabeyine ait silahı alıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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