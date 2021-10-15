Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da belediyeye bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan temizlik işçisi ile ticari taksiyle yolculuk yapan şahıs arasında yol verme tartışması yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda yolcu, temizlik işçisini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kanlar içinde kalan işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden kaçan saldırgan ise ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

BOLU (İHA) - Bolu'da Bahçelievler Mahallesi Karanfil Sokakta gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp ile ticari taksiyle yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal Ç., bıçakla Kayaalp'i bıçakladı. Temizlik işçisi aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü

Kayaalp'in iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Turgay Kayaalp'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü

Temizlik işçisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Ç.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Şahıs, kaçtığı otomobille D100 karayolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma

Uyuşturucu satmaktan yargılanan infaz koruma memurundan ilginç savunma
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Nihal Yalçın İdo Tatlıses Deniz Akkaya Bülent Ersoy
Spor Şenol Güneş Schumacher Fatih Terim Merih Demiral Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Yol vermedi diye temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:18:19. #1.11#