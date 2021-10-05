Son dakika haberi | Yemen'de Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı bir sağlık görevlisi öldürüldü - Haberler
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Son dakika haberi | Yemen'de Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı bir sağlık görevlisi öldürüldü

AA / Ammar El Khalfi - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Yemen'de Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı bir sağlık görevlisi öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen'de Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü çalışanı bir sağlık görevlisinin silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Yemen'de Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü çalışanı bir sağlık görevlisinin silahlı kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, örgüt çalışanlarından Yemen vatandaşı Atıf Seyf el-Hurazi'nin dün akşam ülkenin güneyindeki Aden'e yaptığı yolculuk sırasında silahlı kişilerin saldırısına uğradığı belirtildi

Saldırıda hayatını kaybeden Hurazi'nin, Yemen'in kuzeyindeki İbb ilinde bir hastanede hemşire olarak çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, olayın tam olarak yaşandığı yer veya saldırganların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yerel basında çıkan haberler de ise, Hurazi'nin Lahic ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) ait askeri noktalardan birinde öldürüldüğü belirtildi.

Yemen hükümeti ve GGK'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA / Ammar El Khalfi - Son Dakika Haberleri
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