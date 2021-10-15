Son dakika haberi... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, yeni atanan Dışişleri Bakanı Deng'i ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberi... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, yeni atanan Dışişleri Bakanı Deng'i ziyaret etti

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, yeni atanan Dışişleri Bakanı Deng'i ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf yeni atanan Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mayiik Ayii Deng'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf yeni atanan Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mayiik Ayii Deng'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Mutaf bu göreve atanmasından dolayı Bakan Deng'i tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye Büyükelçiliğinin Güney Sudan'daki insani yardım ve kapasite artışı faaliyetleri ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, Güney Sudan tarafının onayını bekleyen ikili anlaşmalar konusunda Bakan Deng'in desteğini istedi.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, yeni atanan Dışişleri Bakanı Deng'i ziyaret etti - Haberler
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