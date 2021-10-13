Son dakika haberi! Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık Bakanı Nyikwec ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo Nyikwec ile bakanlığın üst düzey yetkililerini ağırladı.

Büyükelçilik konutunda yapılan toplantıda, Türkiye ile Güney Sudan arasında imzaya hazır hale getirilen hayvancılık ve balıkçılık alanındaki mutabakat zaptı ile iki ülke arasında bu kapsamdaki iş birliği ele alındı.