Son dakika haberi! Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık Bakanı Nyikwec ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık Bakanı Nyikwec ile görüştü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık Bakanı Nyikwec ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo Nyikwec ile bakanlığın üst düzey yetkililerini ağırladı.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo Nyikwec ile bakanlığın üst düzey yetkililerini ağırladı.

Büyükelçilik konutunda yapılan toplantıda, Türkiye ile Güney Sudan arasında imzaya hazır hale getirilen hayvancılık ve balıkçılık alanındaki mutabakat zaptı ile iki ülke arasında bu kapsamdaki iş birliği ele alındı.

Son dakika haberi! Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık Bakanı Nyikwec ile görüştü

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

 ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

 Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Okan Bayülgen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Hayvancılık Bakanı Nyikwec ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:02:01. #1.12#