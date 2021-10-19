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Son dakika haberi: Tokat'ta uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Tokat'ta uyuşturucu madde operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 1 şahsın araç ve ikametinde yapılan aramada bin 274 adet sentetik ecza hap, 38 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, "TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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