Son dakika haberi! Tayini çıkan ve emekli olan polislere veda yemeği - Haberler
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Son dakika haberi! Tayini çıkan ve emekli olan polislere veda yemeği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi! Tayini çıkan ve emekli olan polislere veda yemeği

Son dakika haberleri: Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde 25 yıldır görev yapan Zeki Çetinkaya ve tayini çıkan Abdullah Yılmaz'a mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde 25 yıldır görev yapan Zeki Çetinkaya ve tayini çıkan Abdullah Yılmaz'a mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda verilen yemekte duygulu anlar yaşandı. 25 yıllık polislik mesleğinin sonunda emekliye ayrılan Zeki Çetinkaya ve eş durumundan Erzurum'un Horasan ilçesine tayini çıkan Abdullah Yılmaz'a yemek sonrası arkadaşları tarafından plaket verildi.

Düzenlenen veda yemeğinin kendilerini çok onurlandırdığını ifade eden Zeki Çatinkaya ve Abdullah Yılmaz, yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - SAMSUN

Son dakika haberi! Tayini çıkan ve emekli olan polislere veda yemeği

Son dakika haberi! Tayini çıkan ve emekli olan polislere veda yemeği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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