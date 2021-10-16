Son dakika haberi! Tayini çıkan ve emekli olan polislere veda yemeği

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde 25 yıldır görev yapan Zeki Çetinkaya ve tayini çıkan Abdullah Yılmaz'a mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda verilen yemekte duygulu anlar yaşandı. 25 yıllık polislik mesleğinin sonunda emekliye ayrılan Zeki Çetinkaya ve eş durumundan Erzurum'un Horasan ilçesine tayini çıkan Abdullah Yılmaz'a yemek sonrası arkadaşları tarafından plaket verildi.

Düzenlenen veda yemeğinin kendilerini çok onurlandırdığını ifade eden Zeki Çatinkaya ve Abdullah Yılmaz, yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - SAMSUN