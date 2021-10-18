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Son dakika haberi! Malatya'da Hekimhan İlçe Emniyet Müdürü Recep Kılıç göreve başladı

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Malatya'da Hekimhan İlçe Emniyet Müdürü Recep Kılıç göreve başladı

Bir son dakika haberine göre Malatya'da Hekimhan İlçe Müdürlüğüne atanan komiser Recep Kılıç görevine başladı.

MALATYA (AA) - Malatya'da Hekimhan İlçe Müdürlüğüne atanan komiser Recep Kılıç görevine başladı.

İlçede 11 Ekim'de göreve başlayan Kılıç, ilçe halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz 7 gün 24 saat anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını paydaş kurumlarla birlikte devam ettireceklerini bildiren Kılıç, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacak. Vatandaşlarımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde güvenli ve huzurlu günler geçireceğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri
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