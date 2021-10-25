Son Dakika | Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda saat 06.40 sıralarında meydana gelen orman yangını 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede hızı 50 kilometreyi geçen rüzgarla da mücadele eden ekipler, 70 dönümlük alandaki çalışmaları havadan sonlandırdı.

(Emrah Elmas/İHA)