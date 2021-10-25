Son Dakika | Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda saat 06.40 sıralarında meydana gelen orman yangını 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede hızı 50 kilometreyi geçen rüzgarla da mücadele eden ekipler, 70 dönümlük alandaki çalışmaları havadan sonlandırdı.
(Emrah Elmas/İHA)