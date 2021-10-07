Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Bir son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de bazı ziyaretler yaptı.

HAKKARİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de bazı ziyaretler yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çetin ve beraberindeki komutanlar, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Çetin'e teşekkür etti.

Daha sonra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman'ı ziyaret eden Akbıyık, Çetin ve beraberindekiler, şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak'ın ailesine ziyarette bulundu, aile bireyleriyle görüştü.

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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