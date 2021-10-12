Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: '9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı 'Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi... - Haberler
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik.

İçişleri Bakanlığı : "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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