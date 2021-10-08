Son dakika haberi | Hakkari'de maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri Adana'da defnedildi - Haberler
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Son dakika haberi | Hakkari'de maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri Adana'da defnedildi

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hakkari'de maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Hakkari'de maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kozan Devlet Hastanesi morgundan alınan Zekeriya Yıldız'ın (55) cenazesi, Mahmutlu Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Yıldız'ın cenazesi, daha sonra Kozan Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Fedai Büyüköztürk'un cenazesi de (51) Bağlar Mahallesi'ndeki evinden alınan helallik sonrası Ağlıboğaz Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan namazın ardından Büyüköztürk'ün cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari'deki özel bir maden ocağında 2 gün önce meydana gelen göçükte 3 işçi enkaz altında kalmış, yaralılardan 2'si hastanede hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi | Hakkari'de maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri Adana'da defnedildi

Son dakika haberi | Hakkari'de maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri Adana'da defnedildi

Son dakika haberi | Hakkari'de maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri Adana'da defnedildi

Son dakika haberi | Hakkari'de maden ocağındaki göçükte ölen 2 işçinin cenazeleri Adana'da defnedildi
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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