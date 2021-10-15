Son dakika haberi | Güney Afrika'da Apartheid gazilerinin rehin aldığı bakanlar basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün akşam saatlerinde Apartheid dönemi savaş gazileri tarafından rehin alınıp, polisin operasyonuyla kurtarılan Savunma Bakanı Thandi Modise ile Cumhurbaşkanlığı kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Modise, başkent Pretorya'daki otelde gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında 1948-1994 arasında ülkeyi yöneten beyaz ırkçı Apartheid rejimine karşı savaştıkları için kişi başı yaklaşık 286 bin Dolar talep eden gaziler tarafından alıkoyulduklarını belirtti.

Modise, olay sırasında hayatlarının tehlikede olduğu hissine kapılmadıklarını ifade ederek, "Hakarete uğramadık, tehdit edilmedik, sadece irademiz dışında tutulmaktan rahatsız olduk." dedi.

Polis güçlerinin kurtarma operasyonu sırasında son derece itidalli davrandıklarını kaydeden Modise, "Sizi temin ederim ki operasyon sırasında tek bir kurşun dahi sıkılmadı" ifadesini kullandı.

Modise, tutuklanan 56 gazi hakkında suçlamaların düşürülmeyeceğini dile getirerek, "İster bu ülkenin kurtuluşu için gönüllü savaşmış olsun, ister bakan, ister sıradan vatandaş olsun, hiç kimsenin başka bir vatandaşı haklarından mahrum etmeye hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Bakan Gunbegule da kendilerini rehin alan gazilerle daha önceden tanıştıklarını aktararak, "Rehin alınacağımızdan şüphelenmek için hiçbir sebep yoktu." diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren gergin bekleyiş sırasında dahi kendilerini güvende hissettiklerini kaydeden Gunbegule, "Biz isteğimiz dışında oradaydık ama bu şiddetli bir kalış değildi." dedi.

Gungubele, hükümetin 1994'ten beri gazilerin meşru endişelerini politikalarının merkezine koyup sağlık ve eğitim yardımları sağladıklarını söyledi.

Rehine krizi

Bakanlar Modise ile Gungubele, apartheid döneminde sürgünde savaştıkları için maddi yardım talep eden Kurtuluş Mücadelesi Savaşı Gazileri (LSWV) isimli grubun temsilcileriyle ile dün akşam saatlerinde başkent Pretorya'daki bir otelde bir araya gelmişti.

Kişi başı yaklaşık 286 bin dolarlık yardım talepleri reddedilen gaziler, kapılarını kapamak suretiyle bakanları toplantı salonunda alıkoymuşlardı.

Gaziler tarafından üç saat kadar rehin tutulan bakanlar, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.

Olayla ilişkili en az 56 kişi gözaltına alınmıştı.