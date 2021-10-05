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Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika habere göre Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim 2018 tarihinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 asker şehadetlerinin 3'üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim 2018 tarihinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 asker şehadetlerinin 3'üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen anma törenine, Vali Hulusi Şahin, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in, Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in, Şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in ve Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın aileleri, şehitlerin silah arkadaşları, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Batman Şubesi temsilcileri ile gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra şehitler anısına yapılan çeşme ziyaret edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde şehitlerin adına oluşturulan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. - BATMAN

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi! Gercüş şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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