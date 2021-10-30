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Son dakika haberi | Gediz'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Gediz'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Gediz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

GEDİZ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen H.T'yi takibe aldı.

Şüphelinin, İ.B, Y.A. ve H.B'ye uyuşturucu sattığı sırada operasyon düzenleyen ekipler, zanlıların üst aramasında 5.5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.T'nin evinde ve aracında yapılan aramada ise 16 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram sprey uyuşturucu emdirilmiş tütün, 2 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan zanlılardan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri
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