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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştüTogo, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Togo'nun başkenti Lome'de Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü

Togo, ( Dha )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Togo'nun başkenti Lome'de Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile baş başa görüştü.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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