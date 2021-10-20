Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştüTogo, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Togo'nun başkenti Lome'de Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ikili görüştü
Togo, ( Dha )- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Togo'nun başkenti Lome'de Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile baş başa görüştü.