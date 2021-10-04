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Son dakika haberi! Çorum'da Şehitler Parkı Millet Kıraathanesi'nin açılışı öğrencilerle yapıldı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Çorum'da Şehitler Parkı Millet Kıraathanesi'nin açılışı öğrencilerle yapıldı

Son dakika gündem haberi: Çorum Belediyesince Kale Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'na inşa edilen Millet Kıraathanesi, çevredeki okullardan öğrencilerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince Kale Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'na inşa edilen Millet Kıraathanesi, çevredeki okullardan öğrencilerin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, kentteki ilk Millet Kıraathanesi'ni hizmete açtıklarını, kısa sürede iki kıraathaneyi de halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Millet kıraathanelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu olduğuna işaret eden Aşgın, "Mahalledeki yavrularımıza hizmet etmek üzere Çorum'daki ilk kıraathanemizi açıyoruz. Çocuklarımız burada derslerine çalışacak, sosyalleşecek, biz onlara her türlü ikramı yapacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, 2023, 2053, 2071 hedeflerine beraber yürüyeceğimiz yavrularımızı inşallah buralarda yetiştireceğiz." dedi.

Seçim sürecinde vadettiği hizmetlerin yaklaşık yüzde 70'ini hayata geçirdiğini vurgulayan Aşgın, kalan yüzde 30'unu da kısa sürede yerine getirmek için çabaladıklarını kaydetti.

Törende AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da birer konuşma yaparak, Millet Kıraathanesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından Müftü Muharrem Biçer'in okuduğu duayla birlikte ilkokul öğrencileri kıraathanenin açılış kurdelesini kesti.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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