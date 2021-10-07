Son dakika haberi... Çocuklarının gözü önünde komşularını öldüren sanık: Elini beline atınca silahı var zannettim

KONYA (DHA) - KONYA'da, market alışverişinden dönen komşusu Gonca Pekşen (39) ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Abdullah Koçak'ı (40) evlerinin önünde, çocukları pencereden bakarken tabancayla vurarak öldüren Özkan Can'ın (42), 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Can, savunmasında, "Hava karanlıktı, Abdullah elini beline atınca silahı var zannettim. Hedefimde Gonca yoktu. Öldürmek istesem bunca zamandır davalarla uğraşmazdım" dedi.

Olay, 21 Ocak 2021'de saat 18.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin oğlu İsmail Mete Koçak (11) ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak'ın cansız bedenlerini gördü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak'ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.