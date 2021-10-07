Son dakika haberi: Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

TRABZON (İHA) - Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. - TRABZON

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