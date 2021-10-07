Son dakika haberi: Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.
Son dakika haberlerine göre Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.
TRABZON (İHA) - Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. - TRABZON
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